Kalın, Yeni Zelanda'da camiye saldırıyı kınadı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik silahlı saldırıyı kınadı.Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camii'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişinin hunharca katledildiğini söyleyerek, şöyle dedi:"Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."FOTOĞRAFLI