Kalın ve Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere saat 14.00'da Ankara'ya gelecek. Robert O'Brien, saat 15.45'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 16.30'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.