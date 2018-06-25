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Kahramanmaraş'ta AK Parti 6, MHP ile İYİ Parti birer milletvekili çıkardı

KAHRAMANMARAŞ'ta, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 6, MHP ile İYİ Parti ise birer milletvekilliği kazandı.  738 bin 677 seçmenin bulunduğu kentte bugün 16'sı seyyar, 4'ü cezaevinde toplam 2 bin 407 sandık kuruldu. Resmi olmayan...

Kahramanmaraş'ta AK Parti 6, MHP ile İYİ Parti birer milletvekili çıkardı
KAHRAMANMARAŞ'ta, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 6, MHP ile İYİ Parti ise birer milletvekilliği kazandı. 
738 bin 677 seçmenin bulunduğu kentte bugün 16'sı seyyar, 4'ü cezaevinde toplam 2 bin 407 sandık kuruldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'tan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gidecek. 1 Kasım 2015 seçimlerinde kentte AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekilliği kazanmıştı.

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