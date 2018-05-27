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Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafam boşalmadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ''Bakarsınız ak Parti Konya'da 24 Haziran'da sıfıra karşı gider. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde...

Kahraman: Meclis başkanı oldum diye kafam boşalmadı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ''Bakarsınız ak Parti Konya'da 24 Haziran'da sıfıra karşı gider. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafam boşalmadı'' dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Konya'da,  2 yıl önce faaliyete başlayan ve bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Birlik Vakfı Şubesi'nin açılış törenine katıldı. Kahraman, konuşmasında Necmettin Erbakan'ın, Konya'dan bağımsız olarak milletvekili seçildiğini, daha sonra da Konya'dan 3 milletvekili çıkardığını hatırlattı. 24 Haziran'da da Konya'daki tüm milletvekillerinin Ak Parti'nin çıkarmasını isteyen Kahraman, şunları söyledi:
''Erbakan Konya'dan 3 milletvekili çıkardı. Bakarsınız Konya'da 24 Haziran'da sıfıra karşı gider. Birlik içinde olur. Şimdi meclis başkanlarının tarafsızlığından bahsedilir. Ben meclisi idare ederken tarafsız olacağım. Elimde terazi, hak geçirmeyeceğiz. Ama meclis başkanı oldum diye kafam da boşalmadı. Bir fikrim var. Bu fikrimi her zaman müdafi etme hakkım var. Dolayısıyla 'sıfıra karşı' falan diye sayın basın, bunu yarın konu etmeyin. Hislerimi ifade ediyorum. Olur mu? Olur. Diğer partiler, arkadaşlarım alınmasın. Alınanlar olabilir. Onları zaten ben defterimde saymıyorum.''
15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kahraman, o gün Meclis'i bombalar altında açtıklarını ifade ederek, ''Kaptanlar ne yapar? Gemilerini terk etmezler. Çünkü kaptanlar fare değil. Gittim meclisi açtım. Bombalar altında'' dedi.
Kahraman, açılışın ardından vakıf binasında incelemede bulundu. 

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