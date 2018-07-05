Kaftancıoğlu: Yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır.

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yazılı açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

Partimizin, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, 24 Haziran seçimleri öncesinde belirlediği doğru strateji ve taktiklere rağmen, tek adamın Cumhurbaşkanı olduğu, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği bir sonuçla karşı karşıyayız. Her türlü baskının, eşitsizliğin, adaletsizliğin hakim olduğu OHAL koşullarında sınırsız devlet imkanlarına karşı gerçekleştirilen seçimlerde ortaya çıkan sonuç; başta partimiz olmak üzere, adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik kısacası insanca ve hakça yaşamı savunan herkes ve her kesimde bir moral bozukluğu yaratmıştır. Ancak unutulmaması gerekir ki; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, anayasanın askıya, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmış ve ardından da Adalet Kurultayı ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakınlaşmasına kapı aralamıştır. Bu adalet mücadelesi İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için atılan tarihi demokrasi hamleleri ve 3 siyasi partinin ittifak kurmasıyla daha somut bir sonuç vermiştir. Genel Başkanımızın yine büyük bir özeriyle karşısında iki kez aday olan Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır.

Seçim sonrası toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan umutsuzluğu, seçim süresince taşıdığımız umuda dönüştürmek ve bu heyecanı daha da büyütmek bu süreçte de ortak sorumlulukla hareket etmemize; ortak akıl, işbirliği ve dayanışmayı öne çıkarmamıza bağlıdır.

Bu noktada seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır. Parti içi tartışma ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapmamız gerekmektedir. Böylesi bir bakışla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif şekilde değerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır. Bu, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin tarihsel sorumluluğudur. Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyorum.

