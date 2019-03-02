Kadınlar Birliği'nden 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası'yla ilgili açıklama

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası’nın 95. yılı dolayısıyla çıklamada bulundu.



Laik, Bilimsel Eğitimden Geriye Gidişe HAYIR !



İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletinin temellerinin atıldığını vurguladı.



Nazan Moroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle: 3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur. Kanunun 1. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın işleri ile ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız TBMM ile hükümet yetkilidir” denilerek milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kullanılabileceği vurgulanmıştır.



3 Mart 1924 tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile yurttaşlar arasında eğitim yoluyla duygu, düşünce ve kültür birliğinin, dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. İlkokuldan başlayarak “eğitim birliği” ilkesine bağlı kalmak, kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.



Yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş ve Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir.



3 Mart 1924 tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.



3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir hukuk devleti olması yolunda atılan ilk kararlı adımlardır.



İKKB olarak, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkıyoruz; ülkemizi Atatürk ilke ve devrimlerinden, laik ve bilimsel eğitimden, demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliğinden geriye götürecek girişimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."





