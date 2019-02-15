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Kadıköy'de İYİ Parti'den sürpriz aday: Ünlü oyuncu Emre Kınay

FOX TV’de yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.

Kadıköy'de İYİ Parti'den sürpriz aday: Ünlü oyuncu Emre Kınay

Ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, İYİ Parti'nin İstanbul Kadıköy ilçesi için belediye başkan adayının ünlü oyuncu Emre Kınay olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray paylaşımı retweetleyerek desteğini belli etti.

 FOX TV’de yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.



“KADIKÖY DE İYİ OLSUN MU?”

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, ünlü oyuncu Emre Kınay’ın İYİ Parti’den belediye başkan adayı gösterildiğini, “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

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Emre KınayIyi Parti
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