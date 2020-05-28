Kabine toplantısı sona erdi!...Toplantıda ne kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti. Toplantının ana gündemi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği oldu. Sona eren toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...

Huber Köşkü’nde son kez video konferans yöntemiyle yapılan kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı grubun sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan paylaştığı mesajda, ”Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum” demişti.

Nikah salonlarının da sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Toplantıda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri ile müzelerin 1 Haziran itibarıyla açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor.

Sona eren kritik toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor…