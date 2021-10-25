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Kabine öncesi Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Kabine öncesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 

POLİTİKA 25.10.2021, 14:47 Murat Aydın
Kabine öncesi Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Bugün 15.00'te toplanacak Kabine toplantısı öncesi MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edip görüştü. 

SARAYDA KRİTİK GÖRÜŞME

Kabine öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.  Erdoğan ile Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmenin, saat 14.00’da başlayacağı bildirilmişti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, saat 14.28’de paylaşıldı.

Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 1 Ekim’de, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM’de bir araya gelmişti. Erdoğan, 4 Ağustos’ta Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. İki lider, 18 Mayıs’ta da Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmişti. Erdoğan ve Bahçeli, 15 Nisan’da da Cumhurbaşkanlığı’ndaki Özbek Otağı'nda beraber iftar yapmıştı.

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