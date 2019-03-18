İzmir'de partilerin 'miting' tartışması

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı ortak mitinge yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Yaptığımız miting, 'zillet ittifakı'na dert oldu. Dün akşamdan beri karın ağrıları geçmedi. Strese girdiler ve paniğe kapıldılar. İşi gücü bıraktılar, mitingimizle ilgili boş konuşuyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AK Parti ve MHP, dün İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda ilk ortak mitingini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçmenle buluştuğu mitingin ardından muhalefet ilginç değerlendirmelerde bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter hesabından "AKP’ye her seçim öncesi mitingler için İzmir'e getirdikleri yerli turistlerle İzmir ekonomisine yaptıkları günübirlik katkı için teşekkür ederiz. Esnafı siftaha muhtaç edenlerin bu kadarcık katkısı da olsun artık" notunu paylaştı.

Yücel, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İzmir’de yapılan miting, adeta 31 Mart seçim sonuçlarının bir habercisi gibi. Bakıyoruz gerek AKP gerek MHP tarafı, ciddi bir şekilde İzmir dışından insanı alana taşımış, burada kalabalık yaratma çabaları ortada. Çünkü İzmir’e dün ciddi bir otobüs girişi oldu. Birçok yerde miting alanı için yönlendirme tabelaları vardı. Bu mitinge katılan vatandaşlar İzmir’de yaşıyor olsaydı, bu tabelalara ihtiyaç duyulmazdı. Cumhur İttifakı’nın İzmir ile ilgili bir takım hedeflerinin olması doğal. Ama mitingde gerek AKP Genel Başkanı'nın, gerekse MHP Genel Başkanı ve diğer hatiplerin kullandıkları dil ve üsluba baktığımızda bazı şeylerin telaşını yaşadıklarını görüyoruz. Gün geçtikçe gerilimi, kutuplaşmayı arttırıyorlar. Gün geçtikçe muhalefet kanadığını hedef gösteriyorlar."

'İZMİR’İN GÜZELLİKLERİNİ GÖRDÜLER'

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, AK Parti seçmeninin yönlendirme tabelaları ile meydanı bulduğunu ileri sürerek, "Yönlendirme tabelaları ile Gündoğdu Meydanı’nı bulan AK Parti'li seçmenler, İzmirli olmaz. Gündoğdu Meydanı dediğinizde İzmir’de herkes bilir ama yönlendirme tabelaları ile mitinge gidiliyorsa, sorun var demektir. Çok sayıda yurttaş, mitinge getirildi. Kütahya’dan başla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'dan bile gelenler oldu. Ama iyi oldu. İzmir’in güzelliklerini gördüler, temiz havasını aldılar. Güneşini gördüler, Kordon’u gördüler. Onlar için de bir turistik seyahat oldu. Eskişehir’e de insanları taşısınlar, insanlar görsün burayı da" diye konuştu.

'TEK BAŞINA İKİ KATI KALABALIK TOPLUYORDU'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Gündoğdu Meydanı’ndaki görüntünün, Cumhur İttifakı’na desteğin azaldığının kanıtı olduğunu savunarak, "İki partinin ittifakından oluşan kalabalık ortada. Kalabalığın sayısal önemi yok. Daha önce tek başına bunun iki katı, miting alanına insan topluyorlardı. Bugün kendi ifadeleri ile 120 bin kişi mitinge katıldı. Demek ki destek azalması var. Bu da gözle görülüyor. Oy kayıplarının olduğu belli. Kaldı ki 120 bin değil 220 bin bile olsa, daha önce anketlere güveniyorlardı. Şimdi anketlere de güvenmiyorlar. Topluluklara güveniyorlar ama topluluklarda da bir erime var" dedi.

'ÖYLE BİR MİTİNG YAPTIK Kİ HALA KARIN AĞRILARI GEÇMEDİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapılan Cumhur Mitingi’ne yönelik eleştirilere tepki göstererek, CHP'nin mitinglerine belediye şirket çalışanlarını ve ailelerini zorla getirdiğini ileri sürdü. Şengül, şöyle dedi:

"Yaptığımız miting, ‘zillet ittifakı’na dert oldu. Dün akşamdan beri karın ağrıları geçmedi. Strese girdiler ve paniğe kapıldılar. İşi gücü bıraktılar, mitingimizle ilgili boş konuşuyorlar. Çok biliyorsanız, siz de 120 bin kişi toplayın, yerel seçimle ilgili mitinginizi yapın görelim. Bizim mitingimizde, daha önce kendi mitinginiz için zorla alanlara taşıdığınız İZELMAN ve ESHOT çalışanları yok. Onların eşleri de yok. Bizim mitingimizde yüreğiyle oraya gelen İzmirli hemşehrilerimiz var. Biz gücümüzü sadece milletimizden alıyoruz. Projelerimize, kendimize güveniyoruz. Samimi bir şekilde, nasıl bir İzmir hayal ettiğimizi tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bu durum, İzmir’de karşılık buldu. İzmir’in neresine gitsek 'Bizi bunlardan kurtarın' diyen vatandaşlarımızı görüyoruz. Hasretle bizi bekliyorlar. İzmir’in bize olan desteği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla yaptığımız mitingde bir kez daha görüldü. Kıvranıyorlar, iyice paniğe kapıldılar. Ama korkunun ecele faydası yok. 31 Mart’ta zafere ulaşacağız. İzmir’i beceriksiz yöneticilerin esaretinden kurtaracağız."



FOTOĞRAFLI