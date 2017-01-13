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İzmir'de CHP'den başkanlık sistemine 'taht ve taçlı' protesto

Utku BOLULU / İZMİR, () - TBMM'deki Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken, CHP'liler İzmir'de 'Türk tipi başkanlık' sistemini başında tacıyla tahta oturan bir kişiyle sembolize ederek eleştirdi. CHP Konak İlçe örgütü...

İzmir'de CHP'den başkanlık sistemine 'taht ve taçlı' protesto

Utku BOLULU / İZMİR, () - TBMM'deki Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken, CHP'liler İzmir'de 'Türk tipi başkanlık' sistemini başında tacıyla tahta oturan bir kişiyle sembolize ederek eleştirdi.
CHP Konak İlçe örgütü üyeleri, tartışılan başkanlık sistemini eleştirmek için Kemeraltı Çarşısı girişinde ilginç bir gösteri düzenledi. Yasama, yürütme, yargı ve medyayı temsil eden dört partili 'Türk tipi başkanlık' sistemini sembolize eden, başında tacıyla tahta kurulan kişiyi omuzlara aldı. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasını gösteren bu durumla ilgili de üzerinde 'Kuvvetler birliği, sıkı tutun! Düşebilirim' pankartı açıldı. Meydandaki diğer partililer de 'Bu sisteme hayır' dövizleri taşıdı.
CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, burada yaptığı açıklamada,'başkanlık sistemi' gelirse demokratik rejimin sona ereceği ve otoriter bir rejimin kurulacağı görüşünü savundu. Başak, "Hiçbir vatandaşın can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Bir kişi hem hükümet, hem Meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme ve yargı tek elde olur. Yetkisiz aciz ve sembolik bir Meclis ortay çıkar. Meclis'i mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz" dedi.

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