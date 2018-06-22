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İzmir'de AK Partili gençler ilk kez oy kullanacak seçmene kart yolladı

İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 330 bin gence, kartpostal gönderdi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, ilk defa oy kullanacak İzmir'deki tüm genç seçmene üzerinde 'İlkler unutulmaz'...

İzmir'de AK Partili gençler ilk kez oy kullanacak seçmene kart yolladı
İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 330 bin gence, kartpostal gönderdi.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, ilk defa oy kullanacak İzmir'deki tüm genç seçmene üzerinde 'İlkler unutulmaz' yazılı kartpostallar dağıttı. Kazı-kazan kartları gibi bir bölümü gri bir zemine sahip olan kartların o gri bölümü kazıldığında kartın kimden geldiği ortaya çıkıyor. Üç farklı tasarım ve mesajla hazırlanan kartpostallarda aynı zamanda küçük bir önyargı testi de var. AK Parti'nin oy oranının düşük olduğu ilçelerdeki gençlere üzerinde 'Hiç pas vermiyorsun' yazılı kartpostallar dağıtıldı. #hepbirlikteizmir hashtagi de yer aldı. 'İlk vapura binişin, ilk saat kulesi görüşün, ilk Kordon'da yürüyüşün, ilk teleferiğe çıkışın, ilkler unutulmaz. İlk seçimin' yazılı kartposalın gri köşesi kazıldığında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları yazısı ortaya çıktı. Yol resmi ile kalp oluşturulan üçüncü kartpostal serisinde ise önce 'Yolları böldük, gönülleri birleştirdik' sloganı dikkat çekti. Kartpostalın köşesindeki gri zemin kazıldığında ise Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ortaya çıktı.

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