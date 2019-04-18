İzmir'de AK Parti İl Başkanı Sürekli göreve başladı

İZMİR'de yerel seçimin ardından görevinden istifa eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yeni atanan eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'ye makamını devretti. Şengül, Sürekli'den 'adamcılık' yapanlara partide yer vermemesini istedi. Sürekli ise il yönetimini oluşturduktan sonra seçim sonuçlarını irdeleyeceklerini, ilçe yönetimlerinde değişikliklerin olabileceğini belirtti.İzmir'de AK Parti İl Başkanı olarak atanan Kerem Ali Sürekli, görevi önceki dönem İl Başkanı olan Aydın Şengül'den devraldı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ile eski milletvekillerinin yanı sıra eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Devir teslim töreninde konuşan Kerem Ali Sürekli, siyasete başladığı ilk günlere dair anılarını anlattı. Partide birçok görev üstelendiklerini kaydeden Sürekli, Şengül'e teşekkür etti.Şengül için "İyi bir dava arkadaşı" ifadesini kullanan Kerem Ali Sürekli, "Rakip olduk, beraber çalıştık ama hiç kavga etmedik. Kimseyle kavga etmedim ama Aydın Şengül ile hiç kavga etmedim" dedi. Önemli bir seçim geçirdiklerini söyleyen Sürekli, teşkilatın emek verdiğini kaydederek, "Bu emekler zayi olmasın. Aydın Şengül'e hem ilk dönemi, hem milletvekilliği dönemi, hem de ikinci dönemi için teşekkür ediyorum. Bu seçimde bana göre AK Parti İzmir il teşkilatı, il başkanı, milletvekilleri, tüm teşkilat başarılıdır. Türkiye'de en çok oyunu artıran illerden birisidir. 24 Haziran seçimlerine göre Cumhur İttifakı'nın oyunu artıran illerdendir. Neden mutlu olamadık? 7 belediyeden 5'ini kaybettik. Bunlar izah edilebilir" dedi.'NEREDE HATA YAPTIĞIMIZA BAKACAĞIZ'İzmir'de seçim sonuçlarını masaya yatıracaklarını da vurgulayan Kerem Ali Sürekli, ilçelerde emek verenlerle birlikte yürüme anlayışında olduğunu belirtti. Sürekli, şöyle dedi:"Önümüzdeki hafta Kızılcahamam'da bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Hedefimiz büyüktü. Büyükşehir'i alacaktık. Elimizdeki anketler şunu gösteriyordu; biz 14 ilçe de alabilirdik 4 ilçe de alabilirdik. Nasip böyleymiş, 4 belediye aldık. Olanda hayır vardır. Cumhurbaşkanımız, '2023- 2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi. Bana talimatıdır. Sizlere selamı var. Bütün teşkilat mensuplarına selamları var. Görevi alırken o gece hakikaten çok hüzünlendim. Yorgunluğuna rağmen çalışma azminde hiç azalma olmadığını gördüm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bize de genel başkanımıza layık bir teşkilat olmak düşüyor. İlçelerimizi gözden geçireceğiz. Nerede hata yaptık bakacağız. Bu, ilçelerde büyük değişikliğe gideceğiz demek değildir, değerlendireceğiz. 30 ilçe başkanımızla da yürüyebiliriz, yollarımızı da ayırabiliriz. Benim gönlümden geçen seçimlerde emeği geçen başkanlarımızla yürümektir ama süreç ne getirir göreceğiz. Amaç kişiler değil amaç AK Parti'dir. Ben yok, biz varız. Beraber olacağız ve güçlü olacağız. Samimiyet, tevazu ve gayret. Ben varsam olur ben yoksam yanlış, olmadı."'EN ÖNEMLİSİ GÖNÜLLERE GİRMEK'Mütevazi ve sabırlı olmak konusundaki kararlılığını anlatan Sürekli, seçmenin oyuna değil gönlüne talip olunması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sabırlı olmak da önemli. Sabır dinimizin de emridir. Sabırlı olacağım. Bugüne kadar oldum ama eksiklerim varsa bu görevde daha da sabırlı olacağım. Teşkilatımın emrinde olacağım. Sizleri dinleyeceğim. Milletvekilliğimde telefonum sürekli açıktı, sizlere dönüyorum, bu görevde de mutlaka dönüş yapılacaktır. Bu konuda şikayet gelmiyordu. Yine gelmeyecek. Sizlerin arasında olacağım. En önemlisi gönüllere girmektir. Girip orada da kalıcı olmak. Hem gönüllere gireceğiz hem kalıcı olacağız. Sadece benimle mi? Hayır kadın kolları, gençlik kollarının çalışmaları bu yönde olacaktır. İzmirlilerin gönlüne gireceğiz ve kalıcı olacağız. İlk önce onların oylarına değil onların gönüllerine talibiz. Bütün amacımız o. Hemen kolları sıvayıp başlıyoruz."'AK PARTİ TEŞKİLATLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUM'Sürekli, hızla yeni il yönetiminin belirlenecğini, bunu görüşmeler ve değerlendirmelerle yapacaklarını belirterek, "Herkesi dinleyeceğiz. Çağrımdır; AK Parti teşkilatlarında görev almak isteyen, liyakat sahibi arkadaşları bekliyoruz. Gelsinler görüşelim. Daha sonra bunun genel merkez ayağı var. Son olarak da genel merkezimiz de ayrı bir değerlendirme yapacak. Kriterleri uygun olan arkadaşlarla devam edeceğiz" dedi.'GÖNLÜMÜZ BİNALİ YILDIRIM'LA'31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen AK Partili Nihat Zeybekci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür eden Sürekli, şunları söyledi:"Nihat Zeybekci çok başarılı bir şekilde geldi bizi temsil etti. İzmir'de siyaset yapacağını ifade etti. Ona da saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii ki, Binali Yıldırım'ın selamlarıyla başlıyorum. Başbakanımız, meclis başkanımız, bakanımız, milletvekilimiz, büyükşehir adayımız, sizlere selamı var. 'Çalışın, bayrağı ileriye götürün' diyor. Yargı süreci devam ediyor, oradan hayırlı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Gönlümüz onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüyor. O bizim meclis başkanımız, en önemlisi İzmir milletvekilimiz. Sayın Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun sayesinde İzmir halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."'MESAJIN İÇERİĞİ ÇOK ANLAMLIYDI'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in gönderdiği tebrik mesajına da değinen Sürekli, "İzmir siyasetinde bazı şeyler farklı olacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel dün faks çekti, tebrik etti. Akşam da telefon etti. İçeriği çok anlamlıydı. Tamamen katılıyorum. İzmir için beraber çalışacağız. Deniz Yücel kardeşim en kısa sürede gelecek. Teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de aradı, kendisiyle de beraber çalışacağız" dedi.'HEPİMİZ İNSANIZ, EGOLARIMIZ VAR'Görevi devreden Aydın Şengül de dikkat çeken mesajlar verdi. Şengül, Kerem Ali Sürekli'yi partinin kuruluş sürecinden tanıdığını vurgulayarak, "2002'de ilk seçimleri sırtlayan ekiptik. Hayalleri olan, inanmış, idealist bir ekiptik. 30'lu yaşlardaydım. Siyasete başlamıştım ve bir hafta sonra çocuğum olmuştu. 60 beldemiz vardı. Gitmediğimiz yer kalmamıştı. Sabahları başlıyorduk, gece 24.00'e kadar dışarıdaydık. İnanmıştık, talebimiz, beklentimiz yoktu. Bana, 'Aydın Şengül sen önemli görevlere geleceksin, il başkanı, milletvekili olacaksın' deselerdi inanmazdık. Süreç içinde dayaklar yedik. Olgunlaştık, hayata bakışımız değişti. Dünyayı tanımaya başladık, ürpermeye başladık. Birçok şeyi bilmiyorduk bilmeye başlayınca yatağımızda yatamaz hale geldik. Böyle bir liderle mücadele etmekten, tarihe iz bırakmaktan son derece memnunum. Çocuklarımıza, torunlarımıza, 'evet o tarih yazılırken, o lider ile beraberdik' diyeceğiz. Hepimiz insanız, egoları, nefsi var. Belki 15 yıl önce hayata dair beklentilerimiz vardı. Üzüldük, kırıldık birçok şey yaşadım. 2007'de il başkanlığı yaptık. FETÖ'nün ilk operasyonu bizedir."'BİRİLERİ KAZANDIĞINI ZANNETSİNLER, VARSIN ÖYLE OLSUN'Milletvekilliğinden sonra 2 yıl siyasete ara verdiğini söyleyen Aydın Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşte o arada kendimizi ihmal ettiğimizi fark ettim. O zaman siyasete dair hayallerim bitmeye başladı. Bana 'bakan, başkan yardımcısı olacaksın' deseler hiç beni heyecanlandırmıyor. Yeniden sorgulamaya, okumaya başladım. Benim Aydın Şengül olarak hiçbir beklentim yok, hiçbir makam mevki umurumda değil. Şerefle, onurla görevimi devrediyorum. Bu vatan, bu parti bize çok şey verdi. Tecrübelerimizi nasıl aktarırız, onun derdindeyiz. 14 aylık süreçte hiç beklenti içinde olmadan, eğilmeden, bükülmeden görev yaptım. Bu sürede birilerine dokunmuş olabiliriz. Allah bize öyle bir yapı verdi ki makam mevki için kimsenin karşısında eğilmedim, eğilmeyeceğim. Birileri kazandığını zannetsinler, varsın öyle olsun. Teşkilat mensuplarına bildiklerimi paylaşmaya çalıştım. Buralar okuldur. Hiç üzüntülü değilim son derece mutluyum. Beraber yola çıktığım arkadaşlarımın bize bakışları bizi duygusallaştırır."‘ALLAH BİZİ AFFETSİN’Seçimlerden önce İzmir’de yapılan Cumhur İttifakı mitingine dair konuşan Şengül, "En son mitinge gittiğimde oraya gelenlere içim acıdı. O gariban insanların bizim üzerimizde hakları var. Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var. Özeleştirimizi kendi içimizde yapacağız. Aydın Şengül olarak arka planda olacağım. Kimin ne desteği olursa onu vermeye hazırım. Biz kaybolmaya hazırız. Yeni il başkanımız kendi iradesini kullanarak güçlü bir yönetim oluşturacak" dedi.'ADAMCILIK YAPANLARA YER VERMEYİN'İstediği takdirde Kerem Ali Sürekli ile tecrübelerini paylaşacağını anlatan Şengül, "Bu görevi bıraktığımız için üzgün değil çok da mutlu oluruz. Kerem Ali Sürekli arkadaşımızla beraber yola çıktık. Partinin hafızası olan 3-4 kişiden biridir. Herkesin huzurunda il başkanıma söylemek istiyorum. Sevgili başkanım kendi kimliğinizi ve kişiliğini korumazsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız bu parti kaybeder, siz kaybedersiniz. Siz bu partide, makamda olan insanlara belli gücünü kullananlara adamcılık yapanlara yer vermeyin. Bu partinin çıkmazlarından bir tanesi kendi ekibini oluşturmaya çalışanlardır. Herkesin belli köşesi olmuş. Bunlara prim vermeyin. Bizim burada derdimiz partimiz" diye konuştu.'DEDİKODU HASTALIĞINI MUTLAKA ATMALIYIZ'AK Parti'nin Kurucu İl Başkanı İsmail Katmerci ise partinin dedikodu hastalığından kurtulması gerektiğini ifade etti ve "Görev yapan arkadaşlarımızla helalleşmek zorundayız. Dedikodu hastalığını mutlaka atmalıyız. Buradan çıkarken herkes kardeşlik duygularıyla beraber ayrılmalı" dedi.

FOTOĞRAFLI