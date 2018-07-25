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İzmir'de 19 ilçe başkanından Kılıçdaroğlu'na destek

İZMİR'de bir otelde toplanan CHP'li 19  ilçe başkanı, olağanüstü kongre isteyen muhaliflere karşı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durma kararı aldıklarını açıkladı. Toplantıya katılan ilçe başkanları adına...

İzmir'de 19 ilçe başkanından Kılıçdaroğlu'na destek
İZMİR'de bir otelde toplanan CHP'li 19  ilçe başkanı, olağanüstü kongre isteyen muhaliflere karşı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durma kararı aldıklarını açıkladı.
Toplantıya katılan ilçe başkanları adına açıklama yapan Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP kurultay delegelerinin Cumhuriyetin delegeleri olduğunu söyledi. İzmir'deki 19 ilçe başkanının bu toplantıyı yapmaktaki amacının süreci değerlendirmek olduğunu kaydeden Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'na karşı haksızlık yapıldığını, kendilerinin de bu haksızlıkları söylemek ve İzmir örgütü olarak liderlerinin arkasında durduklarını belirtmek için açıkça karar aldıklarını ifade eden Uğur Yıldırım, "Delegelere açık çağrımız var; CHP kurultay delegeleri Cumhuriyetin delegeleridir. Kuvayı Milliye ruhu ile hareket eden, Erzurum ve Amasya kongrelerini yapanlar gibi kurultay delegeleridir. Bizim delegelerimiz hiçbir baskı, şantaj ve tehdide boyun eğmeksizin partisinin genel başkanının arkasında durmaya devam edecektir" dedi.
Ayrışmak istemediklerini de ifade eden Uğur Yıldırım, "Genel Başkanımızın önderliğinde stratejilerimizi belirleyerek yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Bu bir irade beyanıdır. Genel Başkanımız da bu süreci iyi değerlendirerek örgütlerin sesine kulak verecektir. İl Başkanı Deniz Yücel'in yaptığı açıklama ve değerlendirmelere destek veriyoruz, yanındayız" diye konuştu.

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