İzmir Barosu'nun Sandık Güvenliği Merkezi sandıklardaki sorunları çözdü

İZMİR Barosu tarafından, seçimde sandıklarda yaşanacak sorunların çözümü için kurulan 'Sandık Güvenliği Merkezi' çok sayıda şikayete müdahale ederek tutanak tutulmasını sağladı. İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, İzmir’de sorunsuz bir seçim yaşadıklarını belirtti.

Seçimlerden önce yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300'den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu Sandık Güvenliği Merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili seçimlerinin İzmir’de sorunsuz geçmesi için gönüllü avukatlardan oluşan sandık güvenliği merkezine 300’e yakın ihbar ulaştı. Merkeze ulaşan ihbarlar, sandık başındaki gönüllü avukatlara aktarıldı. Avukatlar da şikayetleri değerlendirilip tutanak tutulmasını sağladı. Oy verme işleminin başladığı 08.00’den itibaren gece yarısına kadar çalışan sandık güvenliği merkezi sayesinde, 100’e yakın tutanak tutuldu. Merkeze ulaşan şikayetlerin başında zarfların üzerinde mühür bulunmaması, pusulaların mühürsüz olması, tek başına oy kullanamayacak kişilerin yanındaki refakatçilerin oy kabinine sokulmaması yer aldı. Merkeze ayrıca özellikle sosyal medya üzerinden de asılsız ihbarlarda da bulunuldu. Bunların başında da bazı okul bahçelerinde oy pusulalarının bulunması, uçucu mühür kullanıldığı, sandık başkanlarının tercih mührünü alarak okulu terk etmek istemesi, oy sayım tutanaklarının sandıklar kapanmadan imzalandığı yönünde oldu. Seçim devam ederken, Sandık Güvenliği Merkezi'nden de sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi yönünde uyarı açıklamaları yapıldı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyların kullanıldığı okulların çevresinde plakasız araçların bulunduğu yönündeki ihbarlar da yapıldı. Karşıyaka’da bir okulun bahçesinde bulunan plakasız bir araç ise polisle irtibata geçilerek okul bahçesinden çıkartıldı.

Seçimlerin İzmir genelinde sorunsuz geçtiğini ve merkeze ulaşan tüm ihbarlara anında müdahale ettiklerini belirten İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, Bayraklı İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi önünde ise bazı müşahitlerin içeriye alınmamasından dolayı sorun çıktığını söyledi. Sandık başında oy verme işlemini cep telefonu ya da kamerayla kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden paylaşan kişilerin tespiti ve suç duyusu için de çalışmaların sürdüğünün ifade eden Çetin, "İzmir’de kent genelinde seçim sorunsuz geçti. Gönüllü olan avukat arkadaşlarımız gece yarısına kadar sandıklardan gelen şikayetlere müdahale etti" dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan 46 kişiye işlem yaparken, farklı suçlardan aranması bulunan 2 kişi de oy kullanırken gözaltına alındı.



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