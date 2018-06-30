İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı Meclis'e kaydını yaptırdı

24 Haziran'daki seçimde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis'te kaydını yaptırarak rozetini taktı.
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İYİ Parti'den 27'nci Dönem milletvekili olarak Meclis'e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı. 24 Haziran'daki seçimde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis'te kaydını...
30 Haziran 2018 Cumartesi 15:37
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