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İYİ Partili Dervişoğlu: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anı sosyal medyada tartışılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi....

İYİ Partili Dervişoğlu: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anı sosyal medyada tartışılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin elini öpmediğini belirterek, "Devlet Bahçeli benim hem hocam hem de ayrıldığım partinin genel başkanıdır. Yemin töreni esnasında kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışladı. Bu, İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına da gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek, tokalaştı. Tokalaşma anı, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, 'Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin elini öptü' diye yorumlanıp tartışıldı. Dervişoğlu, tartışma ve eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'nin elini öpmediğini söyleyen Dervişoğlu, "Öncelikle bilinmesini isterim ki ben İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliyim. Siyasi duruşum, tavrım ve ilkelerim, mensubiyet şuurumun tartışılmasına asla izin vermez. Medeni ilişkilerimden ve terbiyemden ise şahsen ben mesulüm" dedi. Siyaset ile özel ilişkilerin birbiriyle karıştırmadan yürütülmesinden yana olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş aşaması ve kongre sürecinde yaşadıklarına atıfta bulunarak, "Kongreler ve seçim sürecinde ağır ithamlara ve iftiralara muhatap olduğumuz da bilinen bir gerçektir. Sayın Bahçeli benim hem hocam hem de ayrıldığım partinin genel başkanıdır" diye konuştu.
'SÖYLEDİKLERİNİ TEKZİP NİTELİĞİNDE'
Seçim kampanyası döneminde, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik inciti beyanlarının olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Kampanya döneminde Bahçeli'nin asla kabullenemeyeceğimiz birçok incitici beyanı olmuştur. Ancak yemin töreni esnasında kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışlamış ve tebrik ederek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına da gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz. Bu tür şeyler siyasette olağandır ve duygusal bir alana taşınarak istismar edilmemelidir" dedi.
Aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de karşılaştıklarını, tokalaştıklarını ve iyi dileklerde bulunduklarını, ancak hiçbir yerde bir spekülasyon yaşanmadığını belirten Dervişoğlu, tartışmaların siyasi geçmişlerinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Bu artık aşılmalı" dedi.

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