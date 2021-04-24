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İYİ Partili Çıray'dan, Tarihimizin en büyük siyasi soygun vurgusu

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığını Meclis gündemine taşıdı. Çıray, soru önergesinde, "Tarihimizin en büyük soygununun siyasi ayağı var mı?" diye sordu.

POLİTİKA 24.04.2021, 13:26 Murat Aydın
İYİ Partili Çıray'dan, Tarihimizin en büyük siyasi soygun vurgusu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığını Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması için yönelttiği soru önergesinde, "Tarihimizin en büyük soygununun siyasi ayağı var mı?" diye sordu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığını meclis gündemine taşıdı. Çıray, Thodex dolandırıcılığının boyutlarını ve siyasi ayağının olup olmadığını yazılı soru önergesiyle cevaplaması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltti.

Aytun Çıray, yerli kripto para borsası “Thodex” adlı şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olduğunu ve siyasi bağlantısının olup olmadığının gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer’in, MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı'nın 24 yaşındaki oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu iddialarına açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Çıray, “Fatih Özer'in medyaya bazı bakanlarla birlikte çekilmiş görüntülerinin Mert Sancaklı'ya verilen randevulara eşlik etmesinden kaynaklandığı” açıklandı. Ancak toplumda henüz soru işaretleri giderilmedi. Bütün bunların araştırılması gerekir” dedi.

HOPPARA MI KARA PARA MI?

Dr. Aytun Çıray şunları söyledi:

 Basına yansıyan belgelere göre Ticaret Sicili'nde yer alan bilgilerde, Sancaklı ve Özer'in, 28 Eylül 2020 tarihinde ‘Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri' adlı bir şirket kurduğu ve şirketin faaliyet alanı, ‘Elektronik para ihracı' olarak belirlendiği iddia edilmiştir.

Yakın geçmişte de örneklerini gördüğümüz gibibazıları yasadışı işlere veya girişimlere güya meşruiyet kazandırmak ve bu yolla vatandaşların güvenini kazanıp maddi kazanç elde etmek için iktidarla yakın ilişki kurma veya böyle ilişki kurdukları izlenimi verme eğilimindeler.

Bu konuda AKP iktidarının yolsuzluklarla ilgili sicilinin her geçen gün kabarmasının da belirleyici olmasının büyük payı var.

 Şahsi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıkan eski bakan Ruhsar Pekcan bunun en güncel örneklerinden biridir.

 Bundan ötürüsöz konusu kripto para skandalında açık ve dürüst bir araştırma yapılması ve sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılması kamuoyunda oluşan kara para aklamayla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Hoppara mı kara para mı milletimiz bilmek istiyor.

YANDAŞ İŞ İNSANLARI DA İŞİN İÇİNDE Mİ?

Aytun Çıray açıklamasında, 16 Nisan 2021 Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete'de yayımlandığına dikkat çekti.

Çıray, açıklamasına “2019'dan beri kullanıcısı giderek artan ve küresel olarak popülerleşen kripto para borsaları ile ilgili bu alelacele hazırlanan yönetmeliğin yürürlük tarihinin 30 Nisan 2021 olarak ayarlanmış olması herkesin aklında çok ciddi soru işaretleri oluşturmuştur” diye devam etti.

Yandaş iş insanlarının da organizasyonun içinde olduğu söylentileri bulunduğunu belirten Çıray, Merkez Bankası'nın yönetmeliğin yürürlük tarihini kasıtlı olarak 30 Nisan yaptığı ve böylece birtakım yandaşlara zaman kazandırmak olduğu iddialarına zemin hazırladığını vurguladı.

Ancak Türk Milleti 101 yıl önce nasıl kendi iradesiyle yüce meclisi var ederek saraylara ve saltanata son verdiyse YSK mührünü taşıyan şaibeli referandum sonucunda tesis edilen tek adam rejimine de son vereceğini ilk seçimlerde aynı şekilde demokratik iradesiyle son verecektir” diyen Aytun Çıray Cumhurbaşkanı Yardımcısına şu soruları yöneltti:

THODEX TANITIMI İÇİN NE KADAR PARA HARCANMIŞTIR?

2 milyar dolar ile yurtdışına kaçan “Thodex” adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçmişte hükümete yakın televizyon kanallarına da çıktığı ve bir reklam kampanyası yürüttüğü görülmüştür. Toplam reklâm harcamaları ne kadardır? Hangi medya organlarına kaç para ödemiştir?

Bu kişinin bürokrat ve siyasilerle olan ilişkilerinin temelini veya şirketle iltisaklı olup olmadığını araştırmayı düşünüyor musunuz?

 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk/Tiran'a kaçtığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Ancak yabancı basında bu şahsın Tayland'a veya Malezya'ya gittiği haberleri de çıkmaktadır. Faruk Fatih Özer'in nereye gittiğiyle ilgili net bir bilgiye ulaşılmış mıdır?

“KRİPTO VARLIKLARA DAİR YÖNETMELİK”İN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ NİYE 30 NİSAN?

 16 Nisan 2021 Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin yaşanan dolandırıcılık skandalından sadece birkaç gün önce yayınlanmış olması ancak yönetmenliğin yürürlük tarihinin 30 Nisan 2021 olarak ayarlanmış olması tesadüf müdür?

 Elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlarının denetimi ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

 MASAK tarafından Thodex hesaplarına bloke konulmuş olmasının sebebi burada bir kara para aklama operasyonu bulunduğunu mu göstermektedir?

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