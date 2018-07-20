İYİ Partili Ataş: Bir dahaki seçime inşallah başaracağız

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, seçim öncesi iktidara talip olduklarını, ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Bir dahaki seçime inşallah başaracağız. Şimdi ülkemiz menfaatleri için daha iyi muhalefet yapma arzusu içindeyiz. Ülkemiz ve vatandaşımız için ılımlı, olumlu bir muhalefet yapacağız” dedi. Ataş ayrıca, Meclis’teki komisyonlarda İYİ Parti milletvekilleri az görev alsın diye görev sayıların düşürüldüğünü iddia etti.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Haziran seçimlerinde parti olarak iktidarı hedeflediklerini, ancak bu durumun gerçekleşmediğini söyledi. Bundan sonraki süreçte amaçlarının ülke menfaatleri ve vatandaşın iyiliği için iyi muhalefet yapmak olduğunu ifade eden Ataş, “Seçim sürecinde hep şunu söyledik; yola iktidar olmak için çıktık, ama bu seçimde olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Bu süreçte iyi bir muhalefet yapma arzusu içinde olacağız ve doğruların hep arkasında duracağız, Türk milletinin, Kayseri’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin iyiliğine olan her şeyin arkasında, yanında ya da neresinde olunması gerekiyorsa orada olacağız. Kötü gördüğümüz veya Türkiyemiz için iyi olmayan şeylerin de hep karşısında olacağız. Ilımlı, olumlu bir muhalefet yapacağımızı hep söylemiştik. Gerçekten milletin vekili olacağız. Bu çerçevede hareket edeceğiz. İYİ Parti ilk günden itibaren olumlu bir siyaset izlemeye devam ediyor ve Türkiye’de iktidar alternatifi olma iddiasını da sürdürecek inşallah. Biz de orada o gayretle çalışıp, memleketimize neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, onun arzusu ve çalışması içerisinde olacağız” diye konuştu.'BİZE YER VERMEMEK İÇİN SAYILARI DÜŞÜRDÜLER'Meclis’te birçok komisyonun sayısının düşürüldüğünü kaydeden Milletvekili Ataş, bu duruma tepki göstererek, “Meclis’te birçok komisyon var ve bizim grubumuz 43 kişilik bir grup. Orada bize daha az yer verebilme adına birçok komisyonun sayısı düşürüldü. Başkanlık divanı sayısı düşürüldü. Bize Meclis Başkanvekilliği gelmesin diye sayılar azaltıldı. Yine başkanlık divanında yer verilmemesi adına sayılar düşürüldü. Komisyonlarda da ikişer kişi en fazla görev alabildik. Burada da sadece grubumuzdan yarısı civarında kişiye komisyon düştü. Biz de burada bölge itibariyle, tarımımızın şu an geldiği konum itibariyle, Türkiye’nin vazgeçilmezi, olmazsa olmazının tarım olduğu anlayışıyla Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görev aldık. Tabii ki sanayi de önemli, diğer şeyler de önemli ama, tarımda çok gerilediğimizi hep ifade ettik. O komisyonda da yer almak istedik ve bu arzumuzda oldu. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ilgili çevrelerle de hep irtibatlı olarak görev yapacağız. Sorunların çözümü için çalışacağız” dedi.

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