İYİ Partili Akburak: İYİ Parti, bir kadın hareketidir

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Burak Akburak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "İYİ Parti bir kadın hareketidir" dedi.İYİ Parti Kayseri 1'inci Olağan Kongresi öncesi kente gelen parti yöneticileri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İl binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Ülkemizin en büyük sanayi şehirlerinden birinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Kayseri şehrimizi ziyaret edecek. Programları olacak, Pazar günü il kongremizi de yapacağız. Biz de hem partililerimizi hem esnafımızı hem de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Ticaret Odası ve Ticaret Borsamızı da ziyaret edeceğiz. Tarım Fuarı ziyaretimiz olacak. Kayseri Anadolu’nun, ülkemiz adına geçmişte ve bugün en önemli şehirlerinden birisidir. Ahilik kültürü var ve devam ediyor. Bugünde Türk sanayisinin, ticaretinin en önemli merkezlerinden birisidir. Bu yönde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.'İNSANLARIN TEKRAR MORALLİNİ YERİNE GELMESİ LAZIM'Kayseri’nin işsizlik oranı en düşük iller arasında olduğunu ifade eden Akburak, “Ama iş bulamadığı için 22 Ağustos’ta bir vatandaşımız kendisini yaktı. Yazık oldu. Bunun haricinde şehrimizin 16 ilçesi var. Hayvancılık, tarım var kentte, gelişmiş bir tarım yok. Sanayiye ağırlık veriyor. Bizim önem verdiğimiz konu sanayinin ve sanayicinin yaşadığı problemler, üretimin azalması gibi konular. İnsanların tekrar morallini yerine gelmesi Kayseri kentimiz için de çok önemlidir. İYİ Parti iktidarında sanayide lokomotif, yatırımda lokomotif olan Kayseri kentimizde aynı şekilde sanayisinin gelişmesi ve yatırımların artması için çalışacağız. Biz burada en güzel açılışımızı yapmak istiyoruz. Coşku içerisinde açılışımız olacak. Genel başkanımızı kadındır. Kadınların yoğun olduğu açılışlar var. Kadınların çok olduğu bir etkinlik olacaktır. İYİ Parti bir kadın hareketidir. İYİ Parti olarak bütün kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz” dedi.

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