 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

İYİ Parti’de 3 kurucu üye istifa etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. MHP'den istifa ederek, İYİ Parti’nin kuruluşundan...

İYİ Parti’de 3 kurucu üye istifa etti
İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.
MHP'den istifa ederek, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İYİ Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve  Özcan Yeniçeri ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.
Halaçoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar