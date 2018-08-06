İYİ Parti’de 3 kurucu üye istifa etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İYİ Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Halaçoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.



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