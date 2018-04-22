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İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

İYİ Parti'ye sürpriz katılım, Meclis'te Grup kuruyor

İyi Parti'nin seçimleri katılıp katılmayacağı tartışılırken, Yargıtay'ın kararı bu tartışmayı bitirdi.

İYİ Parti'ye sürpriz katılım, Meclis'te Grup kuruyor
İyi Parti'nin seçimleri katılıp katılmayacağı tartışılırken, Yargıtay'ın kararı bu tartışmayı bitirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta Erken Seçim yapılım" açıklamasının ardından Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tüarkiye'de siyaset gündemini şaşkına çeviren 24 Haziran açıklaması sonrası, "Erken seçim kararı İYİ Parti'nin katılımını engellemek için aılndı" yorumlarına neden olmışti. 

Yargıtay'ın kararı ile İYİ Parti’nin seçimlere katılabileceği resmen kesinleşti. Bu arada CHP ve İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler sonuçladı. İki parti ittifak konusunda uzlaştı. Alınan karar ise çok önemli. 

HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

Buna göre; 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye geçecek. Böylelikle İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek. Aynı zamanda Meral Akşener 100 bin imza olmadan da partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek. 

CHP’den İYİ Parti’ye geçecek 15 isim arasında; Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da bulunuyor.


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