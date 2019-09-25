'İYİ Parti, verdiği demokrasi mücadelesiyle dimdik ayakta'

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti, alternatifsiz kalmış Türk siyasetine nefes ve çaresiz kalmış milletimize ümit olmak gayesiyle, bin bir zorlukla kuruldu. Partimiz, bugün de vermiş olduğu demokrasi ve doğruluk mücadelesiyle dimdik ayaktadır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Genel Merkez'inde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. CHP'ye, kurucusu oldukları devletin hangi zorluklarla kurulduğunu zaman zaman hatırlattıklarını söyleyen Aliağıralioğlu, "Zaten Cumhuriyet'i kuran parti olma hüviyeti ile CHP, hangi zorluklarla hangi yokluklarla bu devleti kurduğumuzu en çok bilen partidir, CHP'nin grup başkanvekillerini mecliste PKK'ya lanet ederken defalarca gördük bu hak teslimidir. Yani CHP kürsü kullanma imkanını tartışmalarla mecburen buluşturduğu zeminlerde PKK'yı bütün açık yürekliliği ile lanetlemiş bir partidir. Bu cümleleri kurmak hem CHP'ye hem Kılıçdaroğlu'nun konumuna çok yakışır. Devletin birliğine kast etmiş teröristlere terbiye edici dehşetli bir cümle kurmak Kılıçdaroğlu’na çok yakışır’" diye konuştu.

'TERÖRÜ KINAMAYANLARA TAVRIMIZI İFADE EDİYORUZ'

Ağıralioğlu, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebilmesini fakat terör ve şiddetin hak arama enstrümanı olamayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple terörle arasına mesafe koyamayanlara, terörü kınayamayanlara tavrımızı bir kez daha ifade ediyoruz, terörle aranıza mesafe koyun ve terörden medet ummayın. Şiddeti, dilinize pelesenk ettiğiniz 'barış' ve 'demokrasi' kavramlarını da ifsat edecek bir şekilde tasvip etmeyin. Türk milleti her şeyi görmektedir. İYİ Parti, alternatifsiz kalmış Türk siyasetine bir nefes ve çaresiz kalmış milletimize bir ümit olmak gayesiyle, bin bir zorlukla kuruldu ve bugün de vermiş olduğu demokrasi ve doğruluk mücadelesiyle dimdik ayaktadır. Partimiz, memleket meseleleri ile alakalı kanaatlerini açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ayrıca, kırmızı çizgilerimiz, hassasiyetlerimiz ve ilkelerimizle alakalı ihtarlarımızı ve çözüm önerilerimizi de samimiyetle ifade etmektedir."



