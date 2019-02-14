Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

İYİ Parti'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin

Mustafa KIRLAK/ORDU, ()- İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk...

İYİ Parti'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin

Mustafa KIRLAK/ORDU, ()- İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıkladı.
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Karakaya, "İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ordu’nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı İdris Naim Şahin'dir. Pazar günü kendisini Ünye ilçe sınırında karşılayacağız. Orduluların bu karşılamaya davet ediyorum" dedi.
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki bir soruya ise, "Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP’nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz” diye yanıtladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328