İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu

24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP, aday çıkarmadı.
24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP, aday çıkarmadı.