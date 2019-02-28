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İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Çelikoğlu istifa etti

İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, yeni adayı 2 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan...

İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Çelikoğlu istifa etti
İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, yeni adayı 2 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi.
İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İl teşkilatı olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini bildirdi. Çelikoğlu'nun kendi iradesiyle adaylık müracatı yaptığını hatırlatan Başkan Aşık, "Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan bey neden böyle bir karar aldı anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.
İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylığından istifa eden Erkan Çelikoğlu, açıklama yapmadı.

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