İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddialarına net cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulunuyor.

Meral Akşener gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın HDP ile Anayasa çalışması iddiasına da cevap verdi. Akşener, Anayasa çalışması olmadığını bir vakfın seminerinde konuşulduğunu ifade etti. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bizim önerilerimiz yerine getirilmiş olsaydı bugünü belki yaşamıyor olacaktık. Haziran’da tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olmasaydı belki bugünleri yaşamayacaktık.

Ben 88 ilçe gezdim, esnaf kan ağlıyor. İstanbul gibi büyük ivme kazanan yerlerde 2 hafta kapanabilsek hasta sayısı aşağıya doğru düşer, doğrusu bu. Ama esnaf kan ağlıyor. Biz tam kapanma demiştik ama hafta sonları yapmışlardı. Esnafa destek verilebilse, çalışanların sigorta payları ve vergiler ötelenebilse bu yapılabilinir.

Yeni normal vatandaş tarafından iş bitmiş gibi algılanabilir demiştik. Şu anda her şeyde vatandaşın suçlu olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Bugün Sağlık Bakanlığı hiçbir rakamda güvenilmeyen bir noktada. Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA ile ilgili hiçbir veriye güvenilmiyor. Vatandaş suçlu değil.

Biz özel hiç anket yaptırmadık. Grup üyesiyiz biz. Orada yapılan araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. Bizim ortalama yüzde 15 civarında oyumuz var. Sahada sadece İYİ Parti var.

"MİLLİYETÇİ, DEMOKRAT, KALKINMACIYIZ"

Ben cümleye şöyle başlıyorum: Ben buraya propaganda yapmaya gelmedim, sizi dinlemeye geldim. Biz izin almadan hiçbir konuşmayı yayınlamıyoruz.

Bir ilçede telefon aksesuarı satan bir dükkana gitti, Kütahya’nın bir ilçesinde. Siftah yaptın mı diye sordum, bir tane kulaklı sattım dedi. Haftada kaç gün et alıyorsunuz diye sordu. Abla sen ne diyorsun, ne eti dedi. Kayseri’de bir kasap dükkanına girdim dedim, vatandaş et alamıyor, yarım kilo kıyma bile alamıyor dedi.

Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olarak tanımlıyoruz kendimizi. 20 yıl evvel kurulmuş olsaydık, milliyetçi, muhafazakar, demokrat bir siyasi parti diyecektik. Ekonomi çok öne geçtiği için kalkınmacı diyoruz.

"ANAYASA ÇALIŞMAMIZ YOK, SİSTEM TASARLIYORUZ"

Anayasa çalışmamız yok. Nereden çıktı, nasıl çıktı konusu da kocaman bir soru işareti. Rahmetli Erdal İnönü’nün kurduğu TÜSES diye bir vakıf var. Çeşitli entelektüelleri toplayarak bazı çalışmalar yaptıkları bir gerçek. Burada sayın Kaboğlu’nun ya da bir başkasının başkanlığında Saadet Partisi’nin, CHP’nin yaptığı bir anayasa çalışması yok. Sayın Kaboğlu 2012’de bütün partileri bir anayasa düzenlemesi için topladı.

Sonra da Sayın Cemil Çiçek’in çağrısıyla Meclis’teki 4 siyasi parti oturdular, ben de o zaman MHP milletvekiliyim, 82 anayasasına ilişkin 42 madde üzerinde uzlaşıldı, seçim sonrasında unutuldu. 2007’de Ergun Özbudun hocadan Sayın Erdoğan bir anayasa taslağı istedi. Benim bildiğim 3 farklı anayasa çalışması var. İYİ Parti’yi kötüleyeceğim diye bütün siyasi partilere siz bunları yaptınız diyorsunu, hepsi de yalanladı. Sayın Özdağ’ın sürekli elinde salladığı kağıt 2012’den kalma çalışmadan. Biz Atatürk’ten beri yapılmayan bir çalışma yapıyoruz.

Biz, sistemi tasarlıyoruz. Bizim başından beri arkadaşlarıma söylediğimiz ve çalışma yaptıkları konu bu. Bizim anayasalarımız paldır küldür darbeler sonrası yapıldı. 1924 anayasası sistem konuşmaları üzerine yapıldı. 60 anayasası itiraz edilen alanları tıkamak için yapıldı. 80 anayasası da aynı şekilde yapıldı. Biz anayasa yapmıyoruz.

Biz iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl yapılacağını yapıyoruz. Biz bunu İYİ Parti olarak yapıyoruz, başka kimse yok. Bu çalışmanın sonlarına geldik, sonrasında basın ve STK’lar ile paylaşacağız.

Geçmişin parlamenter demokraside vesayet vardı. Bugün bizi yöneten arkadaşlar vesayete karşı çıka çıka geldi ama ipin ucu kaçtı. Merkez Bankası’nın, hukukun, hepsinin itibarı ortadan kalktı, için boşaldı. Kurumların içini boşaltırsanız Merkez Bankası Başkanı’nı önce dediğini yapmadığı için sonra da her dediğini yaptığı için alırsınız.

"İMAMOĞLU'NA KANAL İSTANBUL SORUŞTURMASI AÇILDI"

Sayın Abdülhamit Gül’ün açıklamalarını dinledim inşallah dediğini yapar ama Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar.

Biz şu an itibariyle Millet İttifakı içinde bulunan 2 partiden biriyiz. Deva Partisi ve Gelecek Partisi kuruldu, onlar da parlamenter sistem istiyorlar. Bir anayasa yapılacaksa hep birlikte yapacağız, tüm siyasi partilerle. Biz tasarımızı tüm kamuoyu ile paylaşacağız, sonrasında anayasa hukukçuları yorumlarını yapacak. Ama sonrasında anayasayı tümden mi değiştirmek lazım, tarihçi olarak söylüyorum o biraz zor. Ben sayın Erdoğan’la da tasarıyı paylaşacağım ama okuyup okumayacağını bilmiyorum.

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