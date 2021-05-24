İYİ Parti lideri Akşenerhalka seslendi: Sizin için dövüşmeye hazırım
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kendim için kavga etmeyeceğim ama sizin için dövüşmeye hazırım.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ne yaparlarsa yapsınlar kendim için kavga etmeyeceğim ama sizin için dövüşmeye hazırım. Bütün o tahrikkar davranışlarının altında istiyorlar ki Meral Akşener kendi için konuşsun vatandaşı unutsun. Ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini yapmayacağım" dedi.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yoğun bir ilgiyle karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisine yöneltilen yoğun talebi kıramayarak bir konuşma gerçekleştirdi. İktidar ortaklarının kendisini sürekli bir kavga içine çekmeye çalıştığını belirten Akşener “Ne yaparlarsa yapsınlar kendim için kavga etmeyeceğim ama sizin için dövüşmeye hazırım. Bütün o tahrikkar davranışlarının altında istiyorlar ki Meral Akşener kendi için konuşsun vatandaşı unutsun. Ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini yapmayacağım. Esnafın kirasını, stopajını konuşmaya devam edeceğim. Güney Doğu’da çiftçinin canına okuyan özel elektrik şirketlerini konuşmaya devam edeceğim. 500 milyon dolarlık uçaklardan inin gelin şu gençlerin gözünün içindeki ifadeyi görün. Kırk tane arabayla gezmekten vazgeçin. 14 uçaktan biri satılsa Isparta’yı kimse tutamaz” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016