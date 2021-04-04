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İYİ Parti lideri Akşener: Emekli amiraller bildiri yazmış. İktidar üzerinde tepiniyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Parti Genel Merkezi’nde 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Akşener, "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti" dedi.

POLİTİKA 04.04.2021, 18:40 Murat Aydın
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İYİ Parti lideri Akşener: Emekli amiraller bildiri yazmış. İktidar üzerinde tepiniyor

İYİ Parti lideri Akşener'den 104 emekli amiral açıklaması. Emekli amiraller bildiri yazmış. İktidar üzerinde tepiniyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Parti Genel Merkezi’nde 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Akşener, "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Emekli amiraller bildiri yazmış. İktidar üzerinde tepiniyor." diyen Akşener, parti olarak siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşı olduklarını söyledi.

İYİ Parti lideri, açıklamasında "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti." dedi.

İYİ Parti lideri Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bu toplantıyı, gece yarısı 104 emekli amiralin bildiri yayınlaması üzerine yapıyoruz. Partimizin ve benim görüşlerimi paylaşmak üzere bir araya geldik.

İktidar partisi ve mensupları bu bildirinin üzerine tepiniyor. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde dört yaşındaydım ama hatırlamıyorum ama diğer bütün muhtıraları, 28 Şubat’ın içerisinde kalarak yaşamış biri olarak. Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye’de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Dolayısıyla iktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur. Partimiz vesayet ve diğer odakların karşısındadır. Ancak bugüne kadar genellikle silahlı bürokratlar, iktidarın karşısında muhalefet için de yapılmıştır. Türkiye’de bugün muhalefet, özellikle İYİ Parti son derece millet odaklı, suni gündemlerden uzak, kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi getirmiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin önderliğinde, alınamaz denilen, mümkün değil olamaz denilen birçok şehir, demokrasi ve sandık yoluyla alınmıştır.

Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari’de perşembe günü ise Konya’daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor.

Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK’lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma neden olamazlar.

Bugün ortaya çıkan bu meseleyi ciddiyetle ve manidar olarak takip ettiğini söylemek isterim. İYİ Parti milletimizin derdiyle hem hal olmaya devam edecektir. İYİ Parti, demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir.

İYİ Parti, siyaset kurumunun yerinde olmak isteyen herkesin karşısındadır. Projelerin rekabet ettiği, projeler üzerinde hizmetin tartışıldığı bir sürecin sonunda milletimiz teveccühünü bir siyasi partiye gösterir, ona da amenna denir. İYİ Parti bu yoldan dönmeyecektir. Bugün itibariyle iktidarı uyarmaya, iktidar gidiyor, sandıkta gidiyor. İYİ Parti böyle bir tutumun içinde olacaktır.

Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunun da dikkate değer olduğunu söylemek isterim. Türkiye yoluna devam edecektir. Bu tür zevzekliklere de müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz"

#MeralAkşener #iyiparti #Amiraller #Bildiri
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