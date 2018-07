İYİ Parti'li Yokuş: MHP ile olumsuzluk yaşarsa elimizi taşın altına koyarız

Tolga YANIK/KONYA, () - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "İktidarın Meclis'te tek başına çoğunluğu yok. İttifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş, otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin "İktidarın MHP ile kurduğu ittifakta sorun olması halinde iktidar partisiyle ittifak kuracak mısınız?" sorusu üzerine Yokuş, şunları söyledi:

"Partimizin politikalarını benim belirleme şansım yok. İYİ Parti'nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun, diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız."

'HERKES HADDİNİ BİLECEK'

İşini iyi yapmayan bürokratlardan hesap soracağını kaydeden Yokuş, "Kamu-Sen üyelerinin birine bile 'Gözünün üstünde kaşın var' derlerse o bürokratlar kendileri düşünsün. Ayrımcılığı yapanlardan hesap soracağım, derken tehdit etmiyorum; soracağım için söylüyorum. Herkes haddini bilecek. Herkes devletin memuru olacak. Artık AK Parti ilçe başkanının emrinde kaymakam, AK Parti il başkanının emrinde vali olmayacak, il müdürü olmayacak. Bunları gördüğüm, yaşadığım an hem Meclis'te hem her yerde ifşa edeceğim" dedi.

'BURASI HUKUK DEVLETİ'

Kendisine, liderine ve partisine hakaret ettirmeyeceğini dile getiren İYİ Parti'li Yokuş, "İYİ Parti'nin adını değiştirip, 'İP' demeye devam edecek olanlar ile şahsıma ve partimle ilgili iftira atacak olanlara söylüyorum. Emmi oğlu, burası bir hukuk devleti. Özgürlüklere sonuna kadar saygım var; ama ne partime ne şahsıma ne de liderime hakaret ettirmem. Ben korkmuyorum. Vekil olmazken de korkmuyordum. Daha yemin etmedim, 8'inde yemin edeceğiz. Halen beni içeri atabilirler, sıkıntı yok" diye konuştu.



