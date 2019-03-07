Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

İYİ Parti'li Seymen: Burada bir suç unsuru söz konusu değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, ''Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Burada bir suç unsuru kesinlikle söz...

İYİ Parti'li Seymen: Burada bir suç unsuru söz konusu değil
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, ''Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener'in avukatı Hasan Seymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle Akşener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili konuştu. Seymen, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının suç duyurusunda bulunma hakkı olduğunu, savcıların görevinin bu suç duyurularını inceleyip sonuca bağlamak olduğunu belirtti. Seymen, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kimsenin şahsıyla, kişiliğiyle ilgili aleyhte bir beyanda bulunmadığını, bunun tarzı olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili söylediği her şey cumhurbaşkanının daha önceki konuşmalarında yer alan ifadelerin tekrarından ibaret. Eğer genel başkanımız, cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Ama ben genel başkanımızın dünkü Denizli mitingi ve bugünkü Aydın mitingini izledim baştan sona. Sayın cumhurbaşkanının söylemediği hiçbir şeyi genel başkanımız Akşener, dile getirmiyor, hatta sayın cumhurbaşkanımızın görüntülerini mitingte göstererek, onun üzerine konuşmalar yapıyor. Dolayısıyla burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328