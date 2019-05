İYİ Parti'li Paçacı: YSK'yı İstanbullu seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum

Kaan ULU/ANKARA, () - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ''Milletimiz ve çağdaş dünya gözünü dikmiş, 31 Mart'ta yapılan ve Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimin kesin sonuçlarının bir an önce açıklanmasını beklemektedir. YSK'yı bir an önce, 31 Mart'ta sandıktan çıkmış İstanbullu seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Paçacı, üretim ve istihdamın gerilediğini savundu. AK Parti döneminde işsizliğin en yüksek seviyelere ulaştığını belirten Paçacı, "15 ve üzeri yaşlardaki işsizlikte yüzde 14, tarım dışı işsizlikte yüzde 16, genç nüfustaki işsizlikte yüzde 25'lere ulaşan oranlarla Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmıştır. Nitelikli iş bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği, niteliksiz iş gücünün de 'öldüm fiyatı’na çalıştırıldığı ve sefalet ücretlerine mahkûm edildiği ülkemizde, maalesef, işçi ve emekçinin çağdaş standartlarda hayatını sürdürme imkanları kalmamıştır. AK Parti'li 17 yıl, çalışana 'ölümün gösterilip, sıtmaya razı edildiği' yıllar olarak anılacaktır. İş bulmada 'liyakat' ve 'ehliyet', yerini 'sadakat' ve 'teslimiyet'e bırakmıştır" dedi.

'SOSYAL HUZURUMUZ VE EKONOMİMİZ YARA ALMAKTADIR'

Paçacı, yerel seçimin üzerinden bir ay geçmesine rağmen, AK Parti'nin seçim sonuçlarını kabullenmediği ve itirazlarını sürdürerek kesin sonuçların açıklanmasını engellediğini iddia etti. Paçacı, bu durumun toplumun gerginliğini artırdığını, ekonomik ve sosyal dengeleri alt üst ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin demokratik hoşgörü ve siyasi olgunluktan yoksun bu tavrı, insanımızın demokrasiye ve sandığa olan inancını zayıflatmaktadır. Öte yandan millet iradesinin tecellisi de engellenmektedir. Milletimiz ve çağdaş dünya, gözünü dikmiş, 31 Mart'ta yapılan ve Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimin kesin sonuçlarının bir an önce açıklanmasını beklemektedir. Her geçen gün sosyal huzurumuz ve ekonomimiz yara almaktadır. YSK'yı bir an önce, 31 Mart'ta sandıktan çıkmış İstanbullu seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum."



