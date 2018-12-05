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İYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız...

İYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak, seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yerel seçimlere doğru Türkiye ve İYİ Parti' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Özdağ, büyük baskılara rağmen 7 aylık kısa sürede girdikleri genel seçimde 5 milyon seçmenin desteklerini aldıklarını söyledi. İYİ Parti'nin 40 milletvekiliyle TBMM'de en etkin mücadeleyi veren parti olduğunu belirten Özdağ, "Bugün İYİ Parti genel seçimlere girdiği halinden daha güçlüdür. Elimizdeki imkanlar daha fazladır. Teşkilatlarımız bir seçim geçirmiştir. Eksik yanlarımızı, fazla yanlarımızı gördük. Öz eleştirimizi yaptık. Şimdi bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü bir şekilde gidiyoruz" dedi.
31 Mart seçimlerinin AK Parti’nin kurulduğu günden beri girdiği en zor seçimler olacağını ileri süren Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleri hakkında da konuşan ise şöyle dedi:
"31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP Türk halkından çok daha ağır bir uyarı alacaktır. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin, vatanperverlerin bir araya geldiği ve toplumun yüzde 51’ine değil yüzde 100’üne hitap eden bir parti olarak bütün siyasi partilerin değişik tarihlerde oy verdiği seçmende oy alma iddiası ve kararlılığıyla bu seçimlere giriyor. Genel başkanımız adaylarımız teker teker açıklamaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu çok daha hızlanacak ve CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" diye konuştu.

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