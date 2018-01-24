İYİ Parti'li Aytun Çıray: Erdoğan'a gazi ünvanı Şehit ve gazilerin ruhlarını acıtır

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlanmasını eleştirerek "Böyle yaparak şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz. Çanakkale'de, Afrin'de daha bir çok savaş meydanında şehit veya gazi olanlara büyük bir haksızlık etmiş olur ve onların ruhlarını acıtırsınız" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlanmasını değerlendirdi. Aytun Çıray,Türkiye'de 'saray koalisyonu' kurulduğunu savunarak şunları söyledi:



"Türkiye'de yeni bir koalisyon kuruldu saray koalisyonu kuruldu böyle niteleyeceğiz artık bu koalisyonun adını. Saray koalisyonunun bir üyesi Sayın Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için harekete geçti. Tabi küçük ortakta bu gazilik unvanı ile ilgili verilecek kanun teklifini değerlendireceklerini söylediler. Ancak milli ve manevi değerlerimize yabancılaşmış koalisyon üyelerimizin unuttukları bir şey var. Şehitlik ve gazilik mertebesine ancak savaş meydanlarında ulaşılabilir. Önce Türk Milleti ve onun yüksek çıkarları için savaş meydanına gideceksiniz.



Orada Allah'a sonsuz imanla vuruşacaksınız. Gazi veya şehit olacaksınız. Bu iki yüce makam ve unvanı eğer savaş meydanlarına çıkmaya vermeye kalkarsanız o zaman ne olur? Şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz. Daha önemlisi bu unvanları hayatını feda ederek analarının ak sütü gibi helal edenlere karşı büyük bir haksızlık etmiş olursunuz. Çanakkale'de, Afrin'de daha bir çok savaş meydanında şehit veya gazi olanlara büyük bir haksızlık etmiş olur ve onların ruhlarını acıtırsınız. AKP iktidarı olarak hem 16 yıllık dış politikalarının yanlışları sonucunda zincirlemeli hatalarıyla Türkiye bir savaşın eşiğine gelmiş olacak ve AKP'nin 16 yıldır dış politikada yaptığı hataları Mehmetçik düzeltmeye çalışacak hem de o Mehmetçiğin unvanına ortak olmaya çalışacaksınız. Bu ayıptır, günahtır, şehitlerin gazilerin vebalini almaktır."