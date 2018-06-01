İYİ Parti'li Ataoğlu: Olağanüstü halin kaldırılması gerekiyor

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - İYİ Parti Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kazım Ataoğlu, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması gerekiyor. Şu anda olağanüstü hale ihtiyaç yok. Neden yürüyor? Sırf parlamentoyu devre dışı bırakmak için" dedi.

İYİ Parti Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl 1'inci sıra milletvekili adayı Kazım Ataoğlu, memleketi Bingöl'de partililerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ataoğlu, İYİ Parti'nin sonbaharda ya da 2019 yılında tek başına iktidar olma gücünü yakalayabilecek düzeye geleceğini söyledi. Ataoğlu, "5 aylık kısa süre içerisinde iktidar olabilecek düzeyde bir konuma geldik. İnanıyorum ki bu seçim, eğer sonbaharda veya 2019'da yapılsaydı İYİ Parti tek başına iktidarı yakalayabilecekti. Buna mani olmak için bu seçimi erkene aldılar" diye konuştu. Ataoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, seçimde 2'nci tura kalması durumunda, bölge halkından ciddi oranda oy alabileceğine inandığını söyledi. Olağanüstü hali (OHAL) devam ettirmenin, yönetenlerin acziyeti olduğunu savunan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Bir insan demokratik şartlar içerisinde bir ülkeyi yönetemiyorsa kanunlardan, kuvvetten medet umuyorsa ne diyelim? Kanun Hükmünde Kararname, çok acil, savaş, deprem gibi felaketlerde hükümetin acilen müdahale ettiği zamanlarda ihtiyaç duyulan bir yoldur. Parlamentoya yazarsın, muhalif partiler görüşlerini belirtir, derken, gecikirsin. O yüzden hükümetlerin olağanüstü hal ilan edip, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vardır. Deprem oldu mesela, müdahale etmen lazım; ancak kanunda boşluk veya eksiklik var. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma hakkın var. Kanun Hükmünde Kararnamelerin, normalde 1 ay içerisinde görüşülmesi lazım. Bu anayasal bir şeydir. Şimdi İsmail Karaman'ın masasında Kanun Hükmünde Kararname dosyaları birikmiş durumda. Dosyalar Meclis'e gönderilmiş, kendisi Genel Kurul'a taşımıyor. Bunların 1 ay içerisinde görüşülmesi lazım. Yarın başka bir hükümet, başka bir Meclis geldiği zaman İsmail Karaman Bey'den bunu sorarlar. Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması gerekiyor. Şu anda olağanüstü hale ihtiyaç yok. Neden yürüyor? Sırf parlamentoyu devre dışı bırakmak için. Bir ara söz konusu oldu, araçların camlarına lastiğine kadar Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Doğrusu bu değil; doğrusu, olağanüstü hali kaldıracaksın, Kanun Hükmünde Kararnameleri bir tarafa bırakacaksın, milletin mebuslarıyla oluşan Meclis'te bunu tartışacaksın. Senin çoğunluğun da var. Benim aklıma şu geliyor. Kendi çoğunluğuna güvenmiyor. Kendi çoğunluğuna dayanarak, kanun çıkarma kabiliyetin var. Çoğunluğun olmasına rağmen Meclis'ten kaçırırsan bir şeyleri, kendi mebuslarına güvenin yok demektir."



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