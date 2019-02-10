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İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı istifa etti

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde parti içindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.  29 Mart 2019 yerel seçimlerine...

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı istifa etti

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde parti içindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti. 
29 Mart 2019 yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde parti içindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti. Erkan Önen'in İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"08.02 2019 tarihinde iyiparti.org.tr resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile belediye başkan adayımızın Ayhan Tayfur olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylıkla ilgili 10 Şubat itibariyle hala İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na yazılı, sözlü veya eposta ile bildirim yapma tenezzülünde bile bulunulmamıştır. 2014 yerel seçimlerinde oynanan senaryonun 2019 yılında tekrar edilmemesi için herşeyi yaptık ama İl Başkanının bize 'Ayhan Tayfur'un başkanlık başvurusu bile yok' diye yalan söyleyerek oyalayacağını düşünemedik. Bu oyun sadece ilçe yönetimine değil 2014'te olduğu gibi Karacabey'imize oynanmış bir oyundur. İl yönetimi ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ilçe yönetimimize yalanlar söylenmiş, Türkiye genelinde en yüksek oyu alan ilçe yönetimi, kombi sökenlere ve her dönem kaybedenlere tercih edilmiştir."

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