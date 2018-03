İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nadeğinerek, "Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir. Biz Irak'ı, Suriye'yi, Barzani'yi, Peşmergelerin Türkiye'den geçişini, çözüm süreci denilen yıkım sürecini, çalınan soruları konuşabilseydik Türkiye bugün Afrin'i konuşuyor olmazdı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Akşener'in yanı sıra, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin, İYİ Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akşener, salona, sloganlar eşliğinde girdi.

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz henüz 4 aylık partiyiz. Bugün itibariyle 47 ile gittik. 47 ilde vatandaşlarımızla dertleştik. 'İYİ Partiyi kuramazlar, kurdurmazlar' denilmişti, kurduk. 'Yapamazlar' demişlerdi, birlikte yaptık. Şimdi de kongrelerimizi yapıyoruz. İnşallah yapılan seçimde en büyük iktidar alternatifi ve Cumhurbaşkanlığı alternatifi olacağız. İktidarı ve Cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadelerini kullandı.

'1 KASIM'DAN SONRA DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ EDEPLİ OLARAK SÜRDÜRDÜK'

15 Temmuz dönemine değinen Akşener, "Bizler 1 Kasım'dan sonra demokrasi mücadelesini edepli olarak sürdürdük. Biz demokrasinin uygulanabilmesini istedik. Kim seçilebilirse seçilsin demokratik seçim olsun istedik. Allah'a şükürler olsun iyi ki 'Haydi' demişsiniz. Herkesin iç yüzünü, nasıl görünmeye çalıştığını ve gerçeğin nasıl olduğu görevini gösterdik. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz hain kalkışma sonrası OHAL ilan edildi. Arkasından saray koalisyonu var ya küçük ortağı başkanlık sistemini önerdi. Referanduma gidildi. Referandumda 'Eğer kabul edilirse Türkiye için yanlış olur' dedik ve onlar da 'Bunlar hain, PKK'lı, FETÖ'cü' dediler. Biz de 'Bütün bunları söyleyenler aynaya baksınlar' dedik. Sağlarında, sollarında gelinleri, damatları görecekler, aynada da kendilerini görecekler" diye konuştu.

MİLLETİN PROJESİ OLAN PARTİYİZ'

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim için saray koalisyonun küçük ortağı diyor ki 'Bunlar proje partisidir' Evet bu milletin projesi olan bir partiyiz. Türk milletini destekliyoruz. Milletimizin projesi olarak siyasette yol yürüyoruz. Türkiye konuşamıyor. İnsanlar evlerinde, beyler kahvehanede, hanımlar günlerinde konuşamıyor. Eğer Türkiye konuşabilseydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli konular tartışılabilseydi bugün biz Afrin'i konuşuyoruz. Burada bir pankart açıldı 'Şehidimiz Mehmet Muratdağı kalbimizdesin' yazıyor. Konuşabilseydik bugün o aziz şehidimizin adını buraya yazmak zorunda kalmazdık. Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir. Biz Irak'ı, Suriye'yi, Barzani'yi, Peşmergelerin Türkiye'den geçişini, çözüm süreci denilen yıkım sürecini, çalınan soruları konuşabilseydik Türkiye bugün Afrin'i konuşuyor olmazdı. Ağlayan analar olmazdı. 15 Temmuz'da 249 şehidimiz olmazdı ve açılan hendekleri konuşabilseydik sonrasında Sur'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Cizre'de 726 şehit vermek zorunda kalmazdık. Bugün bizi yönetenlerin dediğim dedik çaldığım düdük ruh hali içinde PKK ile yapılan mücadelede 726 şehit verdik. Onlar onları unuttu ama biz bunların her birinin can olduğunu biliyoruz, unutmadık. Bütün bu yanlışlar üzerine milletimiz bize bu tepedekiler ile biz mücadele edebiliriz."

'DIŞ POLİTİKAMIZ KONUŞULMADIĞI İÇİN YERLERDE SÜRÜNÜYOR'

Ülkenin dış politikasına değinen Akşener, "Dış politikamız konuşulmadığı, tartışılmadığı için yerlerde sürünüyor. Dış politika denilen hadise stratejik çukur denilen bir haldeyiz. Suriye'den 3,5 milyon insanı yerinden yurdundan ederek, milletimizin cömertliğine sığınarak neden Türkiye'ye getirdik bunun cevabı ne bende ne de sizde var. Eğer bunlar konuşulmuş olsaydı bugün biz Irak ve Suriye'de hem Amerika Birleşik Devleti hem de Rusya ile güney komşusu olmazdık. Yunanistan kafa tutuyor. 18 ada gitmiş deniliyor ki 'Bizim zamanında gitmedi başka zamanda gitti' Siz gider Yunanistan'da Lozan'ı açmaya çalışırsanız Yunanlar çemkirir. Çok kalmadı İYİ Parti iktidara gelecek o zaman görüşürüz" diye konuştu.

'KABADAYIYSAN İNCİRLİK'İ KAPAT'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Kabadayıysan İncirlik'i, Küreciği kapat. Osmanlı tokadı öyle atılır. O beğenmediğin Demirel Allah rahmet eylesin 1975'lerde Amerika'nın 21 üssünü kapattı. Görelim senin yiğitliğini. 14 şeker fabrikası satışa konuldu. Kayseri hem sanayi şehri hem de tarım şehri. Kayseri 6'ncı büyük tarım alanlarından birisi. Kayseri'de çiftçilik tarım üretimi eskisi gibi olmuyor. Çünkü tohum, gübre, elektrik, mazot pahalı. 2006'da sonra pancar ekimi bir tek Kayseri'de çoğalmış o da Boğazlıyan'da açılan şeker fabrikasından dolayı. Şeker işini ben gündeme getirdikten sonra bilim adamları konuştu. Şişmanlığın, kanserin, şeker hastalığının şeker kullanımı ile arttığını söylediler. Bu adam bize 3 çocuk diyordu ama adam bizimle alay ediyormuş. zürriyetimize göz dikmişler. Sulama birliklerine göz dikiyorlar, sulama birliklerine karşı çıkıyorlar" diye konuştu.

'GRUP KURMAK İÇİN ABİDİK GUBİDİK İŞLER YAPMAYACAĞIZ'

Akşener, "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız. Her iki tarafın da görevlendirdikleri var. Fakat Allah ne büyük. 'Şu FETÖ'cü' diyenlerin FETÖ'yü övgü görüntüleri ortaya çıkıyor. Bu ara benim aranıp taranıp fotoğraflarımı arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü öyle bir şey yok" dedi.

PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANI ATAŞ İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Akşener'in konuşmasının ardından Pınarbaşı Belediye Başkanı olan geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Dursun Ataş, İYİ Parti'ye geçti. Ataş'ın parti rozetini Akşener taktı.



FOTOĞRAFLI