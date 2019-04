İYİ Parti'de Genel Kurul talebi

İyi Parti'nın bazı kurucuları ve teşkilat mensupları Eyüpsultan'da yaptığı basın toplantısıyla partiyi olağanüskü kurultaya davet etti. Eyüpsultan eski ilçe başkanı Olcay Uçar'ın organize ettiği toplantıya il yöneticiliği, ilçe başkanlığı. ve il ilçe yönetim kurulu üyeliği yapmış isimler katıldı. Grup basın açıklamaısnda Meral Akşener Başkanlığı'nda iyi bir İYİ Parti Kurultayı yapılması ve kadroların eynilenerek devam etmesi istendi. İŞte o açıklama:



-Bizler yakın geçmişte Türkiye'ye ve Türk Milletine yeni ufuklar vaat ederek kurulmuş bulunan İyi Parti'nin mensuplarıyız. Bugün burada partimizin kurucuları, il yöneticiliği, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş, milletvekili adayı ve aday adayı olmuş, gençlik kollarımızda çalışmış üyelerimiz aramızda bulunmaktadır.



İyi Parti kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinin önemli bir figürüdür. Halkımızın büyük bir teveccühüne mazhar olmuştur. Bu önemini de her zaman korumak ve kendisini halkımızın desteği ile iktidara taşımak zorundadır.



Ancak buna paralel olarak henüz teşkilatlanmalarını istenilen düzeye taşıyamamıştır. Bu alınan seçim sonuçlarına bariz bir şekilde yansımıştır. Yaşadığımız iki seçimde de bunun sonuçları görülmüştür.



Diğer yandan yapılan son yerel seçimlerde dahil olunan ittifakın bir kanadı partimizin desteği ile başarı sağlarken, partimizin bu ittifaktan alması gereken payı alamadığı gerçeği önümüzde durmaktadır. Bu durum teşkilat yapılanmalarında yaşadığımız sorunları ve yerel yönetimlerde alınan sonuçları tartışma gereğini ortaya çıkarmıştır. Bunun yapılacağı yer ise en yüksek makamımız "Büyük Kurultay"dır.



Bununla beraber genel olarak parti yönetiminde de sorunlar yaşandığı hem bizim kanaatimiz hem de ekseriyetle parti tabanımızın düşüncesidir.



İyi Parti'nin yeniden Türk Milletinin ümidi haline gelebilmesi için bir öz eleştiriye ihtiyacı vardır. Teşkilatlarımız yaz boz tahtasına dönmüştür. Üyelerimiz ve üyelik başvurusu yapıp da halen üyeliği gerçekleşmeyenler büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Partimizin bir üyesini bile kaybetmek lüksümüz yoktur. Bu nedenle, Genel Başkanımız bir kurultay vesilesi ile tüm yol arkadaşları ile kucaklaşmalıdır.



Bu kapsamda üzülerek görmekteyiz ki; partimizin yönetim kademesindeki bazı arkadaşlarımız da, son derece başarısızdır.



Ayrıca "parti tüzüğü"müzde hem eksiklikler hem de anti demokratik maddeler bulunmaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüz bir an önce toplanmasını beklediğimiz "olağanüstü büyük kurultay"da demokratik teamül ve usullere sahip bir yapıya kavuşturularak revize edilmeli ve partililer arasında demokratik ve özgür bir mücadelenin önü açılmalıdır. Unutulmasın ki; bu parti demokrasi talep edenlerin mücadelesi ile kurulmuştur.



Yerel seçimlere ilişkin yapılan ittifakın partimize bir şey kazandırmadığı ve toplamda bir başarısızlık yaşandığı aşikardır. Başka bir partinin başarısı ile övünmek ancak bir avunmadan ibaret olabilir. Kitlelerin partisi olarak, iktidara gelmek amacı ile kurulan partimizin, yerel seçimlerde aldığı sonuç oldukça düşündürücüdür.



Biz iktidar olmak ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyen İyi Partilileriz! Amacımız çok partili demokratik parlamenter sisteme geri dönmektir. Bunların parti içinde konuşulmasını istemek için düşüncelerimizi İyi Parti Ailesi, Türk Kamuoyu ve siz değerli medya mensupları ile paylaşmak ihtiyacı doğmuştur.



Bu nedenlerle her iki seçimde de, yaşanan başarısızlıkta payı olduğunu düşündüğümüz ve kendini sorumlu hisseden tüm arkadaşlarımızı istifaya;



Bir özeleştiri yapmak, parti tüzüğünü yeniden düzenlemek ve kuruluş günlerine dönmek için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i "Olağanüstü Büyük Kurultay"ı toplantıya çağırmaya,



Genel İdare Kurulumuzu bu meyanda karar almaya,



Davet ediyoruz...



Amacımız Meral Akşener liderliğinde daha iyi bir İYİ Parti, refah içinde huzurla yaşanabilecek daha iyi bir Türkiye'dir. Bu düşüncelerle Türk Milletine ve partimize karşı olan sorumluluklarımız nedeni ile düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyor ve muhataplarımıza bu çağrıyı yapıyoruz.