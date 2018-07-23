Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE İYİ Parti İl Başkanlığı, parti binasının balkonunda oturan bir kişinin, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Savcılığın...

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE İYİ Parti İl Başkanlığı, parti binasının balkonunda oturan bir kişinin, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Savcılığın soruşturma başlattığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Eşref Bener Varol, çirkin görüntüye neden olan kişinin parti ile bir bağlantısının bulunmadığını, olayda ihmali olan parti çalışanın da işine son verildiği bildirdi.
Geçen Cumartesi günü, Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası balkonunda oturan bir kişi, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzatmış halde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
Tepki çeken fotoğraf hakkında bugün İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Eşref Bener Varol, yazılı açıklama yaptı. Gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirten İl Başkanı Varol, çirkin görüntüye neden olan kişinin parti ile bağlantısının bulunmadığını belirtti. Ayrıca olayda ihmali olan parti çalışanın da işine son verildiği açıklayan Varol, şunları kaydetti:
"Partimiz il binası balkonunda oluşan çirkin görüntü ile ilgili İl Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde, bu görüntüye sebep olan kişinin M.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Parti üyemiz olmayan bu şahıs o gün partimize gelerek, birkaç arkadaşının partiye üye olmak için geleceğini ve onları bekleyeceğini beyan etmiştir. Ardından da sigara içmek için ön balkona çıkan bu şahıs söz konusu kabul edilemez görüntüye sebep olmuştur. Bir süre bekledikten sonra, arkadaşlarının daha sonra geleceklerini söyleyerek parti binamızdan ayrılmıştır. Ne tesadüftür ki bu kadar kısa sürede bu olay gerçekleşmiş, aşağıdan fotoğraflandırılmış ve hemen ardından da sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştır. Şahısla alakalı gerekli savcılık soruşturması başlatılmıştır. Bu şahsın cezasını yüce Türk yargısının vereceğinden şüphemiz yoktur. Olayda ihmali tespit edilen parti çalışanının işine derhal son verilmiştir. Şehit kanlarıyla boyanmış şanlı Türk bayrağımız ve milli değerlerimize olan saygımızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bu konudaki hassasiyetimizden kimsenin şüphesi olamaz. Parti üyemiz dahi olmayan bir şahsın densizliğinden siyasi fayda üretmeye çalışmak ve partimize milli değerler üzerinden saldırmak siyasi ahlaksızlıktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328