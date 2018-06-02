İYİ Parti Bursa İl Başkanı Kazancı: Biz iktidara yürüyen bir partiyiz

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı, partisinin seçim standına dün akşam yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki böyle saldırılar olur" dedi.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda dün akşam saatlerinde İYİ Parti'nin seçim standına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler saldırdı. Başka siyasi partilere ait standların da bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırıda, İYİ Parti standı kullanılamaz hale geldi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı, saldrıyla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, dün akşam üzücü bir olay yaşadıklarına vurgu yaparak, "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki bu tür saldırılar olur. Zaman zaman bunu görüyoruz. Biz iddialı bir partiyiz. Çünkü biz tüm milletvekili adaylarımızla Bursa'nın en kaliteli kadrolarına sahibiz. Bu olayı çok dillendirmek de istemiyoruz. Olayı gerçekleştirenleri şu ya da bu partiden diye nitelendirmek de istemiyoruz" diye konuştu.

Başkan Kazancı, 'tülbent hareketi' başlattıklarına da dikkat çekerek, "Türkiye'de inşallah tülbentleriyle kadınlarımız ve kızlarımız, onlarla çocuklarımız, erkeklerimiz hep beraber 24 Haziran sabahı güneşli bir güne uyanacağız. 81 milyonu kucaklayarak, kimseyi ayrıştırmadan, senin benim demeden, birlik içerisinde, sükunetle güzel bir seçim havası yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretimize de saygı gösterilmesini bekliyor, özellikle emniyet mensuplarımızı da gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

'DEVLETİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Yaşanan olayın münferit olmadığını belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı İsmail Tatlıoğlu ise "Türkiye bir seçim sathındadır. Türkiye 1946'dan beri tam 72 yıldır seçim yapabilmeyi becerebilen bir devlettir. Bu sefer de becermelidir. Seçimler, bizi birbirimizle konuşan, birbirimizle müzakere eden ve Türkiye'yi ileri götüren bir süreç olmalı. Biz bu olayın münferit tarafıyla ilgilenmiyoruz. Esas ilgilendiğimiz şey; alanda görevi asayişi sağlamak olan devletin görevini yapması. Bu sadece bizimle alakalı değil, her partiyle alakalı, her kesimle alakalı. Devlet siyasete taraf olmaz. Devletin partisi, partinin devleti olmaz. Bu nedenle bu münferit olay çok önemli değil. Ama bu ve benzeri girişimler sadece bizimle ilgili değil, bütün satıhta özellikle Bursa'da ve bütün Türkiye'de devletin bu güvenliği sağlayacak gücü vardır. Biz devletin görevini yerine getirmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



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