İYİ Parti Bolu İl Başkanı: Bozkurt'u biz her zaman yaparız

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, "Bozkurt'u biz her zaman yaparız. Bizim hiçbir zaman 'Bozkurt işareti' yapmayacağız diye bir düşüncemiz yok. İsteyen, istediği işareti yapabilir" dedi.

İYİ Parti Bolu kurucu il yönetimi ve ilçe başkanları, İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. Toplantıya İl Başkanı Mehmet Aydın ve partililer katıldı. Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Biz iktidarı hedefliyoruz. Kamuoyu araştırmalarına göre bizim oyumuz yüzde 20 bandındadır. Bolu'da da şu anda bugün itibariyle resmi üyeliklerimiz başladı. Üyelikleri ilçe teşkilatları yapabiliyor. İlçe teşkilatlarımız kuruldu" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Aydın, 'Partinizin işareti ne olacak?' sorusuna, "Ben milliyetçi cenahtan gelen bir insanım. Bozkurt sadece bir partinin, zümrenin değil. Türk milletinin bir sembolüdür. Bu Metehan'dan gelen bizim bütün destanlarımızda, tarihimizde kullanılan bir semboldür. Bozkurt somut bir şey değildir. Bozkurt'un anlamı, kurdun özgür yaşama ve evcilleştirilememe, ailesine bağlı olma özelliğidir. Ön plana çıkardığımız soyut kavramları vardır. Bozkurt bizim için önemlidir. Bozkurt'u biz her zaman yaparız. Bizim hiçbir zaman 'Bozkurt' işareti yapmayacağız diye bir düşüncemiz yok. İsteyen istediği işareti yapabilir" diye cevap verdi.



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