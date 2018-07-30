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İYİ Parti Başkanlık Divanı, Akşener'in tek aday gösterilmesini teyit etti

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın, yeniden ve tek Genel Başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir" dedi. Aytun...

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Akşener'in tek aday gösterilmesini teyit etti
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın, yeniden ve tek Genel Başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir" dedi.
Aytun Çıray, yaptığı açıklamada İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın, bugün yeniden Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandığını belirtti. Toplantıda, 12 Ağustos'ta yapılacak 2'nci Olağanüstü Kongre'nin değerlendirilip ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulduğunu söyleyen Çıray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek Genel Başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti'nin gündeminde, 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

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