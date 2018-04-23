İYİ Parti: Akşener, her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır

İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız" denildi.İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke gündeminde yaşanan son siyasal gelişmeler nedeniyle Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konusundaki tavrının merak edildiği belirtildi. Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"25 Ekim 2017'de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir. Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz. Elbette, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik. Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti'nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık. Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Aziz milletimize saygıyla duyurulur."