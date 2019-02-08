İYİ Parti, 107 belediye başkan adayını açıkladı

İYİ Parti, 2'si büyükşehir toplam 107 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 2 büyükşehir, 4 il, 79 ilçe ve 22 belde belediye başkan adayının belirlendiği açıklandı. Toplam 107 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti, Manisa'da Orkun Şıktaşlı, Mardin'de Tuna Işıkhan, Batman'da Esat Özgül, Hakkari'de Yaşar Yorulmaz, Karabük'te Dursun Altıparmak, Şırnak'ta ise Hacı Özer'i aday gösterdi. İYİ Parti, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Muharrem Yaman, Bağcılar'da Muhammed Bayram, Şile'de Rahmi Çakır, Beykoz'da Bilgehan Murat Miniç, Bakırköy'de Ateş Ünal Erzen ile İzmir Karşıyaka'da ise Mehmet Yıldırım ile yarışacak.