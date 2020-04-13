İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama

İstifası Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa kararının ardından ilk açıklama geldi.

Gelen son dakika haberine göre; Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin” dedi.