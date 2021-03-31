İstanbul Sözleşmesi anketinde dikkat çeken sonuç! Saadetliler şaşırttı

Cumhur İttifakı'nı şoke edecek anket. Kendi seçmenleri de destek vermedi

Metropoll Araştırma şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi hakkında çarpıcı bir anket yaptı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 52.3'ü İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini onaylamadı.

Metropol Araştırma Şirketi'nin mart ayında yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasında İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili soruda ilginç bir veri elde edildi. "Hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna AKP seçmenini yüzde 27,2'si onaylamazken MHP seçmeninin yüzde 31,5'i verilen fesih kararını onaylamadı. Araştırmada en dikkat çekici sonuclardan biriyse Saadet Partisi. Partililer yönetimin aksine İstanbul sözleşmesini savundu.

"Hükümetin ’İstanbul Sözleşmesi’nden’ çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52.3'ü "Onaylamıyorum" yanıtını verdi.

Partilere göre dağılımda ise şu sonuçlar elde edildi:

MHP'lilerin yüzde 44,4'ü İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını onayladı, yüzde 31.5'i onaylamadı.

AKP'li seçmenin yüzde 47,4'ü kararı onayladı, 27,2'si onaylamadı, 3,8'i kararsız olduğunu dile getirdi. AKP'li katılımcıların yüzde 10,3'ü ise İstanbul Sözleşmesi'nden habersiz olduğunu söyledi.



CHP'lilerin 88,2'si hükümetin sözleşmeden çıkma kararını onaylamazken, 5,9'u kararı onayladıklarını belirtti.

İYİ Partili katılımcıların 7,8'i kararı onayladı, 79,1'i onaylamadıklarını belirtti.

Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81.3'ü İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Çekilme kararını doğru bulanların oranı yüzde 18.8'de kaldı.