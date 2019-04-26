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İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () - YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) AK Parti'nin, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına dair dilekçeyle ilgili araştırma kararı verildi. YSK’nın verdiği ikinci ara kararla araştırılacak...

İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () - YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) AK Parti'nin, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına dair dilekçeyle ilgili araştırma kararı verildi. YSK’nın verdiği ikinci ara kararla araştırılacak seçmen sayısı, 46 bin 447'ye çıktı.
YSK, AK Parti'nin, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin sunduğu dilekçeyle ilgili ara karar verdi. Karara göre, 5 bin 315 seçmen, ilçe seçim kurullarınca 5 gün içinde araştırılacak. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimlerine yapılan itirazlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin, YSK'ya yeni dilekçe sunduğunu kaydeden Özel, bu dilekçede 5 bin 315 kısıtlı seçmenin oy kullandığına ilişkin iddiaların bulunduğunu söyledi. 5 günlük sürenin bugünden itibaren başladığını aktaran Özel, ilçe seçim kurulları tarafından araştırmalara başlandığını, cevapların peyderpey YSK'ya ulaştırılacağını belirtti.
Öte yandan YSK, 23 Nisan'daki ara kararında, İstanbul'da 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına hükmetmişti. Bugün İstanbul'a ilişkin verilen ikinci ara kararla araştırılacak seçmen sayısı 46 bin 447'ye çıktı.

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