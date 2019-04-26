İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak (2)

İYİ PARTİ ARAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ ETTİ

AK Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK’nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Dilekçede, AK Parti’nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK’nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.