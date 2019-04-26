İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak (2)

İYİ PARTİ ARAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ ETTİ
AK Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK’nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Dilekçede, AK Parti’nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK’nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.
İYİ PARTİ ARAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ ETTİ