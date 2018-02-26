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İstanbul Ak Parti teşkilatlarında şoke eden görevden almalar

AK Parti'de hangi ilçe başkanları görevden alındı? Görevden alınan AK Parti ilçe başkanları kim? Vatandaşlar ve partilililer bunu merak ederken, parti içinde farklı yorumlar yapılmaya başlandı.

İstanbul Ak Parti teşkilatlarında şoke eden görevden almalar

 AK Parti'de hangi ilçe başkanları görevden alındı? Görevden alınan AK Parti ilçe başkanları kim? Vatandaşlar ve partilililer bunu merak ederken, parti içinde farklı yorumlar yapılmaya başlandı. AK Parti üst düzeyinde yaptığı toplantı ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul'daki 39 ilçenin 14’üyle devam kararı alındı. 25 ilçe başkanı ise görevden alındı. Peki kimler görevden alındı? Biz de vatandaşlarımızın merak ettiği soruların cevaplarını derledik... AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın getirilmesinin ardından, teşkilatlarda değişim olacak mı beklentisi bugün yanıtını buldu.

İşte, Ak Parti'de görevden alınanların tam listesi... 

AK Parti'de hangi ilçe başkanları görevden alındı?

 AK Parti İstanbul’da il başkanın değişmesinin ardından gözler ilçe başkanlıklarına çevrilmişti. İstanbul il başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası 14 mevcut ilçe başkan ve yöneticileri ile göreve devam kararı verildi. AKP'nin 25 ilçe başkanı görevden alındı...

İşte, Ak Parti'de görevden alınanların tam listesi... 

HANGİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI?

Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş

Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı

Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe

Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu

Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler

Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel

Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl

Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan

Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat

Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz

Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez

Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran

Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer

Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç

Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk

Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal

Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin

Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş

Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman

Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban

Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu

Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan

Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci

Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır

Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver

DEVAM KARARI ALINAN İLÇELER

Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Çekmeköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy, Sarıyer, Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye ilçe başkanları yerlerini korudu...

İlçe başkanlarından bazıları 3 dönemlerini doldurdukları için görevden alındı. Giden başkanlardan bazıları ise yeni atanan 25 isim arasındaydı...



Arnavutköy İlçe Başkanı Ercan Üner

Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk

Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım

Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş

Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı

Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş

Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut

Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil

Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir

Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar

Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç

Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı

Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday

Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu

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