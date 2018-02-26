İstanbul Ak Parti teşkilatlarında şoke eden görevden almalar

AK Parti'de hangi ilçe başkanları görevden alındı? Görevden alınan AK Parti ilçe başkanları kim? Vatandaşlar ve partilililer bunu merak ederken, parti içinde farklı yorumlar yapılmaya başlandı. AK Parti üst düzeyinde yaptığı toplantı ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul'daki 39 ilçenin 14’üyle devam kararı alındı. 25 ilçe başkanı ise görevden alındı. Peki kimler görevden alındı? Biz de vatandaşlarımızın merak ettiği soruların cevaplarını derledik... AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın getirilmesinin ardından, teşkilatlarda değişim olacak mı beklentisi bugün yanıtını buldu.



İşte, Ak Parti'de görevden alınanların tam listesi...



AK Parti'de hangi ilçe başkanları görevden alındı?



AK Parti İstanbul’da il başkanın değişmesinin ardından gözler ilçe başkanlıklarına çevrilmişti. İstanbul il başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası 14 mevcut ilçe başkan ve yöneticileri ile göreve devam kararı verildi. AKP'nin 25 ilçe başkanı görevden alındı...



İşte, Ak Parti'de görevden alınanların tam listesi...



HANGİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI?



Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş



Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı



Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe



Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu



Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler



Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel



Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl



Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan



Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat



Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz



Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez



Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran



Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer



Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç



Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk



Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal



Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin



Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş



Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman



Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban



Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu



Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan



Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci



Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır



Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver



DEVAM KARARI ALINAN İLÇELER



Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Çekmeköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy, Sarıyer, Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye ilçe başkanları yerlerini korudu...



İlçe başkanlarından bazıları 3 dönemlerini doldurdukları için görevden alındı. Giden başkanlardan bazıları ise yeni atanan 25 isim arasındaydı...







Arnavutköy İlçe Başkanı Ercan Üner



Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk



Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım



Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş



Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı



Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş



Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut



Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil



Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir



Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar



Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç



Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı



Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday



Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu